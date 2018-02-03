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РФ мощно ответила террористам за сбитый Су-25
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Российские военные нанесли удар по району Идлиба, где был атакован российский Су-25 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости/Минобороны РФ
Российские военные нанесли удар по району, подконтрольному террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* в провинции Идлиб, откуда была запущена ракета по российскому штурмовику Су-25. Об этом говорится в заявлении Минобороны, поступившем в распоряжение RT.
«По району, подконтрольному террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» в провинции Идлиб, откуда был произведён пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесён групповой удар высокоточным оружием», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате удара уничтожены более 30 боевиков террористической группировки.
>> Минобороны: Су-25 сбит террористами, пилот погиб в бою
Ранее стало известно, что в указанном районе был сбит российский Су-25, пилот которого успел катапультироваться, однако был убит, сражаясь с террористами.
RT на русском: последние новости
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