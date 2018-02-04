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Япония попросит США и Южную Корею возобновить военные учения
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Япония собралась попросить США и Южную Корею возобновить военные учения 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава японского правительства Синдзо Абэ собирается обратиться к США и Южной Корее с просьбой вернуться к военным учениям после Олимпиады-2018, сообщают источники.
Об этом Абэ собирается поговорить с вице-президентом США Майклом Пенсом, который посетит Японию 6–8 февраля, передает ТАСС со ссылкой на «Киодо».
Токио считает, что учения необходимы для давления на КНДР. Агентство сообщает, что Вашингтон с этим согласен. Абэ и Пенс намерены донести эту точку зрения до президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на встрече в Пхенчхане.
Местные наблюдатели опасаются, что возобновление учений приведет к «провокациям» со стороны Северной Кореи.
В начале января Вашингтон и Сеул договорились избегать военных учений во время Олимпиады-2018.
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