Япония попросит США и Южную Корею возобновить военные учения

Япония собралась попросить США и Южную Корею возобновить военные учения

Глава японского правительства Синдзо Абэ собирается обратиться к США и Южной Корее с просьбой вернуться к военным учениям после Олимпиады-2018, сообщают источники.

Об этом Абэ собирается поговорить с вице-президентом США Майклом Пенсом , который посетит Японию 6–8 февраля, передает ТАСС со ссылкой на «Киодо».

Токио считает, что учения необходимы для давления на КНДР. Агентство сообщает, что Вашингтон с этим согласен. Абэ и Пенс намерены донести эту точку зрения до президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на встрече в Пхенчхане.

Местные наблюдатели опасаются, что возобновление учений приведет к «провокациям» со стороны Северной Кореи.

В начале января Вашингтон и Сеул договорились избегать военных учений во время Олимпиады-2018.