США нашли в лице России «страшилку», заявил Антонов

Для оправдания роста военных расходов и наращивания ядерного потенциала США нашли "страшилку" в лице России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов , комментируя новую ядерную доктрину США.

"Просто проблема заключается как раз в том, что для оправдания роста военных расходов, для оправдания наращивания ядерного потенциала, американцы опять нашли страшилку в лице Российской Федерации. Мы понимаем, что за этим стоит желание влить огромное количество средств в военно-промышленный комплекс, мы понимаем, какие огромные триллионы долларов за этим стоят", — сказал Антонов.