Украина создала для Великобритании ракету 

«Сейчас все идет очень быстро. Мы уже распечатали на 3D-принтере различные компоненты нашего суборбитального носителя и обсуждаем его тестирование. Мы ожидаем существенный рост нашей британской команды в первом квартале, особенно с производственной стороны бизнеса», — заявил менеджер по развитию бизнеса Даниель Смит.

Британская компания Skyrora, научно-исследовательский центр которой расположен в украинском Днепре (бывший Днепропетровск), в первом квартале 2018 года проведет испытания двигателя RP-1 суборбитальной ракеты Skyrora 1, а в четвертом — тестовый запуск носителя, сообщает SpaceNews.