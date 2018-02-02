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Украина создала для Великобритании ракету
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Украина создала для Великобритании ракету 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @Skyrora_Ltd / Twitter
Британская компания Skyrora, научно-исследовательский центр которой расположен в украинском Днепре (бывший Днепропетровск), в первом квартале 2018 года проведет испытания двигателя RP-1 суборбитальной ракеты Skyrora 1, а в четвертом — тестовый запуск носителя, сообщает SpaceNews.
«Сейчас все идет очень быстро. Мы уже распечатали на 3D-принтере различные компоненты нашего суборбитального носителя и обсуждаем его тестирование. Мы ожидаем существенный рост нашей британской команды в первом квартале, особенно с производственной стороны бизнеса», — заявил менеджер по развитию бизнеса Даниель Смит.
Старт британско-украинского носителя, предназначенного для запуска наноспутников, произойдет с площадки, расположенной в Шотландии. Согласно плану, тяга Skyrora 1 на уровне моря составит 30 килоньютонов. Двигатель носителя работает на керосине и перекиси водорода.
«Как британской компании нам полезно иметь доступ к украинским знаниям, которые могут поддержать нашу деятельность, — сказал Смит. — Мы передаем некоторые проектные задачи украинской стороне, у которой есть необходимый опыт в запуске действующих носителей и молодые динамичные выпускники университетов».
Ранее глава Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко раскрыл подробности сотрудничества конструкторского бюро «Южное» и завода «Южмаш» с североамериканской компанией Maritime Launch Services (MLS) по разработке средней ракеты «Циклон-4М».
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