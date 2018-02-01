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Китай испытал убийцу американских авианосцев
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Китай испытал убийцу американских авианосцев 

Lenta.ru 2 часа назад
Китай провел испытания модернизированной ракеты DF-21D, сообщает Asia Times.
Впервые о тестах ракеты нового поколения рассказал телеканал CCTV. Подробности модернизации DF-21D не сообщаются, известно лишь, что ракета (условно называемая DF-21G) стала на 30 процентов мощнее.
Издание отмечает, что ракета могла получить новую мобильную пусковую установку, способную передвигаться по бездорожью.
DF-21D считается первой и единственной в мире противокорабельной баллистической ракетой. Дальность ракеты, способной переносить обычные и ядерные (мощностью до 300 килотонн) боеголовки, оценивается в 2 700 километров. Целеуказание осуществляется посредством радиолокационной и оптико-электронной аппаратуры спутников Yaogan.
США неоднократно заявляли, что считают DF-21D одной из главных угроз для своих авианосцев, ракета допускает использование в качестве противоспутникового оружия.
В ноябре 2018 года, по данным американской разведки, Китай в условиях секретности провел два летных испытания новой баллистической ракеты DF-17, оснащенной гиперзвуковым глайдером.
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