Китай испытал убийцу американских авианосцев

Китай провел испытания модернизированной ракеты DF-21D, сообщает Asia Times.

Впервые о тестах ракеты нового поколения рассказал телеканал CCTV. Подробности модернизации DF-21D не сообщаются, известно лишь, что ракета (условно называемая DF-21G) стала на 30 процентов мощнее.

Издание отмечает, что ракета могла получить новую мобильную пусковую установку, способную передвигаться по бездорожью.

DF-21D считается первой и единственной в мире противокорабельной баллистической ракетой. Дальность ракеты, способной переносить обычные и ядерные (мощностью до 300 килотонн) боеголовки, оценивается в 2 700 километров. Целеуказание осуществляется посредством радиолокационной и оптико-электронной аппаратуры спутников Yaogan.

США неоднократно заявляли, что считают DF-21D одной из главных угроз для своих авианосцев, ракета допускает использование в качестве противоспутникового оружия.