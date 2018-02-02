К границам России летят самолеты-разведчики США 

Два самолета-разведчика США вылетели к границам России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга летного пространства, размещенные на авиационных ресурсах.
Согласно им, «разведчики» ВВС и ВМС США Boeing RC-135W и Boeing P-8A Poseidon вылетели сегодня утром с авиабазы Милденхолл в Великобритании и направились в сторону границы России в районе Балтийского моря.
В середине нынешней недели СМИ сообщили, что 29 января Boeing P-8A Poseidon, патрульный противолодочный самолет, также известный как «Убийца подводных лодок», уже приближался к российской границе. По данным таблоида Daily Star, США в ответ на якобы небезопасный перехват над Черным морем своего военного самолета российским Су-27 направили Poseidon в сторону Прибалтики. Накануне в Министерстве обороны России посоветовали американским коллегам исключить «такие полеты у российских границ» или вернуться к переговорам о правилах их выполнения.