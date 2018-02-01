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США показали новое видео перехвата Су-27
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Пентагон опубликовал пять видео маневров Су-27 во время перехвата самолета-разведчика США 

ТАСС 10 часов назад
Военно-морские силы США опубликовали еще пять видеозаписей, на которых, как утверждается, запечатлен "небезопасный" маневр российского истребителя Су-27, перехватившего самолет радиоэлектронной борьбы EP-3 Aries над Черным морем. Ролики разместила в среду на YouTube пресс-служба 6-го флота ВМС США, кроме того, было опубликовано сопровождающее заявление.
>> Опубликовано видео перехвата Су‐27 разведчика США
Длительность роликов, заснятых с разных ракурсов, составляет от шести до 11 секунд. В нем, как сообщается, демонстрируется момент, когда Су-27 пересек траекторию полета EP-3, в результате чего тот попал в завихрение от реактивной струи истребителя. Во вторник ВМС уже опубликовали одну такую видеозапись с одного ракурса.
"Эти видеозаписи демонстрируют перехват Су-27 самолета EP-3 на очень близком расстоянии, на одинаковой высоте над уровнем моря, расстояние между законцовками крыльев [двух воздушных судов] составляло 5 футов (около 1,5 м)", — приводятся в заявлении слова командира 67-й тактической группы 6-го флота капитана Билла Эллиса. "Для российского истребителя небезопасно осуществлять летные маневры так близко к самолету ВМС США, особенно в течение столь продолжительного времени. Малейшая потеря концентрации внимания или ошибка экипажа самолета, выполняющего перехват, может привести к катастрофическим последствиям", — убежден он.
Как отмечалось в ранее распространенном заявлении ВМС США, означенный "перехват был определен как небезопасный в связи с тем, что Су-27 приблизился на пять футов (около 1,5 м) и пересек траекторию полета EP-3, в результате чего EP-3 пришлось пролететь через завихрение от реактивной струи Су-27" Как отмечалось, "длительность перехвата составляла 2 часа 40 минут".
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Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российский истребитель Су-27 с соблюдением всех норм безопасности перехватил над Черным морем американский ЕР-3Е Aries II, двигавшийся к границе РФ. По данным ведомства, 29 января около полудня дежурными средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная цель, приближавшаяся к воздушной границе России. Как отметило Минобороны, после того как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета в сторону от границы воздушного пространства РФ, Су-27 вернулся на аэродром.
ТАСС: последние новости
Пентагон опубликовал видеозапись маневра Су-27 во время перехвата самолета-разведчика США Минобороны Канады: страна не видит в РФ угрозу Расчеты С-400 ПВО Балтийского флота отразили авиаудар на учениях под Калининградом
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