Пентагон раскрыл планы возможной войны с РФ

Пентагон раскрыл планы возможной войны с Россией и Китаем

Пол Сельва, генерал ВВС США, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов , рассказал о том, как бы развивались конфликты Соединенных Штатов Америки с Россией и Китаем. Его цитирует Defense News.

Как заявил Сельва на мероприятии, организованном Defense Writers Gourp, "это две уникальные схватки, с которыми мы должны иметь дело". Некоторые элементы пересекаются, но они неодинаковы.

По мнению генерала, с Китаем противостояние шло бы в воздухе и на море, при этом сухопутные силы играли бы второстепенную роль. А в конфликте с Россией упор делался бы на ВВС и армию. Хотя представитель оборонного ведомства считает, что морской компонент тоже важен, потому что нельзя попасть в Россию, не переплыв Северную Атлантику.

Пол Сельва рассказал также о разработке Пентагоном глобального плана военных кампаний. Но отметил, что выяснение того, какой сценарий в итоге окажется более вероятным, а также распределение инвестиций на основании этой информации — серьезный вызов для Пентагона.