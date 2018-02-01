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Пентагон раскрыл планы возможной войны с РФ
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Пентагон раскрыл планы возможной войны с Россией и Китаем 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: EPA
Пол Сельва, генерал ВВС США, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов, рассказал о том, как бы развивались конфликты Соединенных Штатов Америки с Россией и Китаем. Его цитирует Defense News.
Как заявил Сельва на мероприятии, организованном Defense Writers Gourp, "это две уникальные схватки, с которыми мы должны иметь дело". Некоторые элементы пересекаются, но они неодинаковы.
По мнению генерала, с Китаем противостояние шло бы в воздухе и на море, при этом сухопутные силы играли бы второстепенную роль. А в конфликте с Россией упор делался бы на ВВС и армию. Хотя представитель оборонного ведомства считает, что морской компонент тоже важен, потому что нельзя попасть в Россию, не переплыв Северную Атлантику.
Пол Сельва рассказал также о разработке Пентагоном глобального плана военных кампаний. Но отметил, что выяснение того, какой сценарий в итоге окажется более вероятным, а также распределение инвестиций на основании этой информации — серьезный вызов для Пентагона.
Все эти моменты будут учтены в новой Национальной оборонной стратегии, которую американское оборонное ведомство собирается разработать до конца 2018 года, передает РИА Новости.
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