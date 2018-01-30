Перехват разведчика США у границ РФ показали на видео 

Американские военные опубликовали видео перехвата российским Су-27 самолета-разведчика ВМС США ЕР-3 Aries, передает РИА «Новости». Видео снято с камер американского самолета.
Длительность записи составляет 4 секунды. На ней видно, что российский истребитель пролетает неподалеку от американского и покачивает крыльями, демонстрируя вооружение.
В описании к видео, опубликованному на YouTube-канале пресс-службы сил ВМС США в Европе и Африке, говорится, что российское воздушное судно приблизилось к ЕР-3 Aries на расстояние полутора метров и прошло прямо через полетный маршрут самолета США. Перехват длился 2 часа 40 минут.
О «небезопасном» перехвате российским Су-27 американского разведчика в небе над Черным морем накануне рассказал телеканал CNN. Минобороны РФ опровергло информацию о том, что сближение было «небезопасным». Су-27 сопровождал ЕР-3 Aries с соблюдением всех мер безопасности, не позволив нарушить воздушное пространство РФ.