Перехват разведчика США у границ РФ показали на видео

Американские военные опубликовали видео перехвата российским Су-27 самолета-разведчика ВМС США ЕР-3 Aries, передает РИА «Новости» . Видео снято с камер американского самолета.

Длительность записи составляет 4 секунды. На ней видно, что российский истребитель пролетает неподалеку от американского и покачивает крыльями, демонстрируя вооружение.

В описании к видео, опубликованному на YouTube-канале пресс-службы сил ВМС США в Европе и Африке, говорится, что российское воздушное судно приблизилось к ЕР-3 Aries на расстояние полутора метров и прошло прямо через полетный маршрут самолета США. Перехват длился 2 часа 40 минут.