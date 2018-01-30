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Британский ракетный эсминец вошел в Черное море
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Британский ракетный эсминец вошел в Черное море 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: пресс-центр Командования ВМС ВС Украин
Ракетный эсминец Королевского ВМФ Великобритании Duncan вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщило Объединенное военно-морское командование НАТО.
Корабль сопровождает турецкий фрегат Gaziatep.
​В начале января в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Carney. Корабль провел совместные тренировки с морской авиацией ВМС Украины. Целью мероприятия была отработка взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня взаимосовместимости. Тринадцатого января эсминец покинул Черное море. Ранее этот же корабль посещал Украину в рамках учений "Си Бриз — 2017" в июле прошлого года.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал совместные маневры ВМС Украины и США провокацией по отношению к России.
"Это своего рода политическая демонстрация гегемонистских устремлений США: "мы везде и всюду, и нам есть до всего дело", — отметил сенатор.
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