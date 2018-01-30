Ещё
Доктрина США: «РФ может первой нанести ядерный удар»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США оценили возможность России первой использовать ядерное оружие 

Lenta.ru 30 января 2018
Фото: Reuters
Россия может пригрозить первой нанести ядерный удар по противнику. Москва таким образом попытается надавить на европейцев для решения конфликта в свою пользу, говорится в новой ядерной доктрине, опубликованной Пентагоном.
В документе отмечается, что основными противниками США являются Россия и Китай, однако Вашингтон не желает рассматривать их в таком ключе и надеется наладить стабильные отношения с обеими странами.
Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что доктрина направлена на снижение вероятности применения ядерного оружия. При этом глава государства отметил, что пока другие страны наращивали арсенал, предыдущие американские власти не желали модернизировать ядерное оружие, инфраструктуру и средства доставки, говорится в заявлении Белого дома.
«Доктрина подчеркивает нашу приверженность контролю за вооружениями и ядерным нераспространением, сохраняет мораторий на ядерные испытания, а также выражает приверженность предотвращению, распознаванию и реагированию на ядерный терроризм», — сказал Трамп.
Lenta.ru: последние новости
Появилось видео удара турецких ВВС по мирным жителям в Сирии Британский эсминец с ракетами Tomahawk вошел в Черное море США рассекретили российское космическое оружие
 Ещё 71 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина подсчитала потери от антироссийских санкций104
Судно из КНДР дало сигнал SOS во Владивостоке7
«Мы — не верблюды»: ГД заинтересовалась исками к вкладчикам385
Газ для Украины может подорожать вдвое188
Украина решила продать российские активы в Крыму397
Видео
00:00
Сова заслонила собой нарушителей ПДД от камеры
В мире
00:00
Турецкие ВВС нанесли удар по жителям Сирии
Армия Африка
01:18
Сванидзе и Шевченко встретились после драки
Шоу-бизнес
00:44
Регулировщик устроил танцевальное шоу на перекрестке
В мире
03:59
«Никаких проблем»: Грудинин о счетах за границей
Политика
04:07
Путин: защитники Сталинграда совершили ратный подвиг
Политика Другое
01:56
Москва утонет и замерзнет
Погода Новости Москвы
01:08
Песков извинился перед Памфиловой за агитацию
Политика Выборы 2018
04:30
МЧС выступило с предупреждением к москвичам
Погода Новости Москвы
01:23
Ёж Пых намекнул, когда ждать весну
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение