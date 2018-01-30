Названа цель разведки США над Крымом

В Госдуме назвали цель разведки самолётов США вблизи берегов Крыма

«Они засекают время реагирования нашей ПВО, время подлёта перехватчика, пытаются прощупать станции дальнего обнаружения, засечь их частоты. Всё это интересно лишь одному заказчику — официальному Киеву», — цитирует РИА Новости Белика. Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что целью воздушной разведки самолётов ВМС США около берегов Крыма является изучение быстроты реагирования ПВО и передача этих данных Украине.

По словам депутата, самолёты США могут лететь в двух метрах от российской границы и «по всем документам это международное воздушное пространство, а, значит, они ничего не нарушили».

Он отметил, что в таких случаях российский пилот вынужден маневрировать, чтобы вытолкать нарушителя в «настоящую международную воздушную зону». Депутат добавил, что «обиды Пентагона здесь неуместны».