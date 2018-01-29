Новые двигатели сделают Су-57 «убийцей F-22»

Новый двигатель российского истребителя пятого поколения Су-57 показывает, что Россия обладает огромным потенциалом в авиастроении и способна создавать высокоинтеллектуальные цифровые системы. Создание такого сложного агрегата оставило Китай далеко позади, а Су-57 с новыми двигателями превосходит американский тяжелый истребитель F-22 Raptor, считают военные эксперты китайского издания Sina.

Напомним, 5 декабря 2017 года Су-57 совершил первый полет с "двигателем второго этапа". Его еще называют "изделие 30" и по завершении испытаний он станет штатной силовой установкой российского истребителя. Главным отличием от "двигателя первого этапа" станет большая тяга, что позволит Су-57 быстрее набирать высоту и интенсивно маневрировать с меньшей потерей скорости. Новая силовая установка экономичнее, поэтому боевой радиус самолета расширится — в том числе и благодаря возможности переходить на сверхзвук без использования форсажа.

Ключевое преимущество Су-57 над F-22 заключается в большей тяге (36 тонн в секунду против 32 у американца) и отклоняемом по всем ракурсам векторе тяги. Последний фактор сообщает российскому истребителю сверхманевренность — весьма ценное качество в ближнем воздушном бою, на который Raptor вообще не рассчитан.

Сопло "изделия 30" имеет зубчатую внешнюю кромку и гладкую ровную поверхность — это снижает заметность самолета для радаров при сохранении высокой тяговооруженности. С той же целью крыльчатки компрессора в новом двигателе сделаны из радиопоглощающего материала. Во время полета и в особенности при маневрах горячий воздух из двигателя перемешивается с холодным атмосферным, снижая уязвимость Су-57 для ракет с тепловым наведением. Для пущего охлаждения поток забортного воздуха пропущен между внешней кромкой сопел и их внутренней поверхностью. Конструкторы F-22 для снижения инфракрасной заметности сделали сопла плоскими, что отрицательно сказалось на маневренности Raptor.