Приложение раскрыло местоположение военных баз США

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Карта фитнес-приложения помогла вычислить военные базы США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / US NAVY / Shane T. McCoy
Эксперты обнаружили на карте приложения Strava военные базы нескольких стран, включая США. Передвижение солдат по местам дислокации выдали фитнес-трекеры и мобильные устройства, пишет The Verge.
В ноябре прошлого года фитнес-приложение Strava, которое позволяет пользователям отслеживать пройденное расстояние с помощью данных со спутников, опубликовало карту с информацией о передвижениях владельцев с миллионов устройств.
В Сети обратили внимание на необычную активность в зонах боевых действий, в том числе в Афганистане и Сирии. Там, в значительном отдалении от населенных пунктов и других мест, где могут использоваться фитнес-трекеры, пользователи нашли цикличные маршруты, по которым, по-видимому, передвигаются военные патрули.
"Strava опубликовала глобальную карту… Выглядит красиво, но это проблема для сохранения секретности операций. Базы США легко идентифицировать".
​"Американская авиабаза построена в 2016 году, недалеко от деревни Сабит, в 35 км к югу от Кобани, для поддержки операций Демократических сил Сирии против ИГ*".
​"Вот посты вокруг Мосула. (или это местные жители, которые бегают кругами вокруг своих домов)".
​Пользователи отмечают, что американские базы наиболее заметны на карте. Кроме того, отмечают активность, предположительно российских и турецких военных в Сирии.
Представители военных ведомств пока не комментировали эту информацию.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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