Приложение раскрыло местоположение военных баз США

Карта фитнес-приложения помогла вычислить военные базы США

Эксперты обнаружили на карте приложения Strava военные базы нескольких стран, включая США. Передвижение солдат по местам дислокации выдали фитнес-трекеры и мобильные устройства, пишет The Verge.

В ноябре прошлого года фитнес-приложение Strava, которое позволяет пользователям отслеживать пройденное расстояние с помощью данных со спутников, опубликовало карту с информацией о передвижениях владельцев с миллионов устройств.

"Strava опубликовала глобальную карту… Выглядит красиво, но это проблема для сохранения секретности операций. Базы США легко идентифицировать". В Сети обратили внимание на необычную активность в зонах боевых действий, в том числе в Афганистане и Сирии. Там, в значительном отдалении от населенных пунктов и других мест, где могут использоваться фитнес-трекеры, пользователи нашли цикличные маршруты, по которым, по-видимому, передвигаются военные патрули.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq— Nathan Ruser (@Nrg8000) 27 января 2018 г.

​"Американская авиабаза построена в 2016 году, недалеко от деревни Сабит, в 35 км к югу от Кобани, для поддержки операций Демократических сил Сирии против ИГ*".

US airbase build in 2016, near the village of Sabit, 35 km south of Kobani, to support SDF operations against ISIS: https://t.co/lkO2XhDwH8 pic.twitter.com/rHwZvAv5tl— Mr Ghostly (@Mr_Ghostly) 28 января 2018 г.

​"Вот посты вокруг Мосула. (или это местные жители, которые бегают кругами вокруг своих домов)".

So much cool stuff to be done. Outposts around Mosul (or locals who enjoy running in close circles around their houses): pic.twitter.com/wHItJwYUUI— Tobias Schneider (@tobiaschneider) 27 января 2018 г.

​Пользователи отмечают, что американские базы наиболее заметны на карте. Кроме того, отмечают активность, предположительно российских и турецких военных в Сирии.

Представители военных ведомств пока не комментировали эту информацию.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.