Британцы отсчитывают, когда нападет Россия

Русские не собираются высаживать десант в Южной бухте в Скарборо или на пляже в Брайтоне. Они будут размышлять так: «Как нанести Британии наиболее болезненный удар? Нанести ущерб ее экономике, уничтожить ее инфраструктуру, лишить жизни тысячи, тысячи и тысячи людей и, по сути, попытаться создать полный хаос в стране. Иначе зачем им фотографировать и изучать наши электростанции, зачем разведывать информацию о межгосударственных линиях электропередач и трансграничных газопроводах, через которые мы получаем большую долю электричества? Они изучают их, поскольку полагают, что таким образом могут нанести ущерб Британии. Можете представить, какой внутренний и промышленный хаос это вызовет? Вот что они сделают: вызовут хаос и затем отступят. Это реальная угроза, перед которой, уверен, сейчас стоит наша страна.

Сильно, правда? Министр, конечно, не сказал ничего нового.

Несколько дней назад начальник Генштаба вооруженных сил Великобритании тоже заявил, что Россия может начать „враждебные действия“ раньше, чем кто-либо ожидает. Громкий крик „Русские идут!“ всегда срабатывает безотказно, когда речь идет о военном бюджете. Даже несмотря на то, что русские первыми никогда не приходят.

»Никто никогда не заходил так далеко в количественной оценке потенциального риска для жизни в результате разрушительного нападения России или любого другого враждебного государства на инфраструктуру Великобритании. Мы не хотели бы спекулировать и быть паникерами», — подчеркнул источник. Но Гэвин Уильямсон нарушил правила игры — он разгласил военную тайну. Накануне The Sunday Times привела мнение своего источника из британской военной разведки, который назвал дилетантскими заявления министра обороны.

Полагаю, спецслужбы на одном из совещаний поделились возможными сценариями вторжения, а Уильямсон один из этих сценариев вбросил в публичную сферу. Большой любитель попиариться.

В 2013 году он уже оскандалился, когда еще был малоприметным личным секретарем Дэвида Кэмерона . Премьер отвечал на вопросы членов Палаты общин , а наш герой, демонстрируя личную преданность шефу и пытаясь засветиться перед телекамерами, бурно реагировал на острые высказывания некоторых депутатов.

«Его роль заключается в том, чтобы кивать в нужных местах, доставать и носить бумаги — не требуется никакого шума». Политические зубры ухмылялись, глядя на прыткого парня, а спикер Палаты Джон Беркоу , казалось, его просто уничтожил, пренебрежительно заметив:

Но, как мы видим, медийная известность помогла Гэвину значительно провдинуться в карьере. Его заметили, и теперь он — целый министр обороны. Ухватки остались прежними.

Многие ждут, кто-то его опять приструнит: «Не требуется никакого шума. Твоя роль — кивать в нужных местах».