США создают оружие против России

NI рассказал об ответе США на новые российские вооружения

"Нарушение" Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, новые российские зенитные ракетные комплексы C-500 и танк "Армата", а также растущая угроза атак с применением дронов определяют потребность США в создании вооружений, которые будут превосходить аналоги противников, пишет National Interest со ссылкой на Warrior Maven.

В частности, США начинают работу над самоходной гаубицей, которая будет отличаться от вооружений того же класса высокой скоростью передвижения и лучшей степенью защищенностью. Издание отмечает, что новая боевая техника является первым шагом в создании вооружений нового поколения, превосходящих российские образцы.

Как отмечают разработчики, новая самоходная гаубица на базе существующей американской САУ М109А7 будет способна поражать вражеские цели на расстоянии до 70 километров.

"Сейчас мы обладаем пушкой, которая стоит у нас на вооружении с 1980-х годов. Мы ограничены в дальности стрельбы, и русские превосходят нас, так как могут стрелять на большие расстояния", — рассказал генерал-майор американской армии Дэвид Бассет.

Он также отметил, что установка более мощного артиллерийского орудия требует улучшения шасси боевой техники. Эксперты считают, что способность поражать цели на расстоянии до 70 километров является значительным скачком для артиллерии. Они также утверждают, что такая характеристика новой САУ поставит ее в один ряд с наземными пусковыми установками, такими как M270 MLRS.