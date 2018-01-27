В Сети высмеяли новый украинский броневик

Хлам, Сало, Бурундук: украинцы предложили названия для нового броневика

Украинские пользователи Сети предложили название для новой бронемашины, созданной инженерной группой "Арей" для вооруженных сил страны.

Ранее сотрудники "Национального промышленного портала" Украины объявили соответствующий конкурс на странице Facebook, пообещав победителю возможность прокатиться на броневике.

Подписчики охотно откликнулись на призыв, однако по большей части для того, чтобы высмеять новую технику. Так, среди предложенных вариантов оказались не самые грозные животные — "Бурундук", "Хорек" и "Бегемот". Некоторые пользователи предложили назвать машину "Сало", а другие — "Бардак".

Наибольшее количество "лайков" получило предложение дать броневику имя "Хлам". Тем не менее, сотрудники портала не пояснили, как именно будут выбирать победителя, и мнение "голосовавших" может остаться без внимания.