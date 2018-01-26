ВКС РФ за неделю три раза перехватывали иностранные самолеты

ВКС РФ трижды за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков

Всего вдоль границ Российской Федерации на минувшей неделе вели разведку двадцать иностранных летательных аппаратов.

Экипажи Воздушно-космических сил России за неделю совершили три вылета на перехват иностранных разведчиков у границ нашей страны. Данные Министерства обороны были опубликованы в газете «Красная звезда».

Всего вдоль российских границ на минувшей неделе вели разведку 20 летательных аппаратов.

В ведомстве уточнили, что из них пять аппаратов были замечены дежурными силами ПВО РФ на западном стратегическом направлении, четыре — на юго-западном, еще один был зафиксирован на арктическом направлении.

Нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было, добавили в Минобороны.