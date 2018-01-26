ВКС РФ за неделю три раза перехватывали иностранные самолеты

Всего вдоль границ Российской Федерации на минувшей неделе вели разведку двадцать иностранных летательных аппаратов.
Экипажи Воздушно-космических сил России за неделю совершили три вылета на перехват иностранных разведчиков у границ нашей страны. Данные Министерства обороны были опубликованы в газете «Красная звезда».
Всего вдоль российских границ на минувшей неделе вели разведку 20 летательных аппаратов.
В ведомстве уточнили, что из них пять аппаратов были замечены дежурными силами ПВО РФ на западном стратегическом направлении, четыре — на юго-западном, еще один был зафиксирован на арктическом направлении.
Нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было, добавили в Минобороны.