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ВКС РФ за неделю три раза перехватывали иностранные самолеты
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ВКС РФ трижды за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: tvzvezda.ru
Всего вдоль границ Российской Федерации на минувшей неделе вели разведку двадцать иностранных летательных аппаратов.
Экипажи Воздушно-космических сил России за неделю совершили три вылета на перехват иностранных разведчиков у границ нашей страны. Данные Министерства обороны были опубликованы в газете «Красная звезда».
Всего вдоль российских границ на минувшей неделе вели разведку 20 летательных аппаратов.
В ведомстве уточнили, что из них пять аппаратов были замечены дежурными силами ПВО РФ на западном стратегическом направлении, четыре — на юго-западном, еще один был зафиксирован на арктическом направлении.
Нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было, добавили в Минобороны.
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