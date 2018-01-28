Названо количество жертв турецкой операции в Сирии

СМИ: Число жертв среди мирных жителей в сирийском Африне возросло до 86

В Африне на северо-западе Сирии вследствие действий Вооружённых сил Турции погибли 86 человек, ещё 198 получили ранения. Об этом сообщает SANA.

По данным агентства, в результате недавнего обстрела жилых кварталов в Африне число погибших увеличилось до 86 человек.

Отмечается, что жертвами вооружённых атак стали мирные жители, в том числе женщины и дети.

Ранее сообщалось, что после обстрела жилых кварталов в городе Маабатли в районе Африн погибли семь человек.