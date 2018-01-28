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Названо количество жертв турецкой операции в Сирии
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СМИ: Число жертв среди мирных жителей в сирийском Африне возросло до 86 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В Африне на северо-западе Сирии вследствие действий Вооружённых сил Турции погибли 86 человек, ещё 198 получили ранения. Об этом сообщает SANA.
По данным агентства, в результате недавнего обстрела жилых кварталов в Африне число погибших увеличилось до 86 человек.
Отмечается, что жертвами вооружённых атак стали мирные жители, в том числе женщины и дети.
Ранее сообщалось, что после обстрела жилых кварталов в городе Маабатли в районе Африн погибли семь человек.
>> Курды попросили Россию помочь в Африне
20 января Генеральный штаб Вооружённых сил Турции официально объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против вооружённых курдских формирований в Африне.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 40 источников 
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