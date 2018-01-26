«Судный день»: NI рассказал, чем грозит конфликт России и НАТО

Вооруженный конфликт между силами НАТО и России может вылиться в ядерную войну, а вероятность такого сценария особо высока в случае, если преимущество будет на стороне Североатлантического альянса, пишет National Interest.

Издание отмечает, что ядерная стратегия СССР зиждилась на политике "неприменение первым", означающей отказ государства от использования ядерного оружия, за исключением случаев, когда страна сама подвергается ядерной агрессии. Однако современная Россия, как пишет NI, отказалась от данной политики и разработала в 2000-м новую военную доктрину, которая подразумевает возможность применения ядерного арсенала в случае угрозы поражения или угрозы поражения российских вооруженных сил общего назначения. Военная доктрина России от 2010 года, в свою очередь, отмечает издание, предполагает применение ядерного оружия в ситуациях, которые "ставят под угрозу существование государства как такового".

NI подчеркивает, что возможная агрессия России против прибалтийских государств приведет к контрнаступлению со стороны сил НАТО. При этом эксперты считают, что российские обычные вооруженные силы потерпят поражение ввиду того, что лишь небольшая их часть хорошо подготовлена и экипирована. И в случае нанесения удара со стороны НАТО по военным объектам внутри России или проникновения сил Североатлантического альянса российская сторона применит тактическое ядерное оружие для противодействия наступлению силам военно-политического блока.

При этом эксперты также подчеркивают, что Россия обладает значительно меньшим арсеналом тактического ядерного оружия по сравнению с Советским Союзом. По различным подсчетам, сегодня российская сторона имеет от одной до четырех тысяч единиц нестратегического ядерного оружия. А некоторые эксперты и вовсе утверждают, что Россия на сегодняшний день не имеет готового к использованию арсенала тактического оружия.