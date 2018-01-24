На что способен истребитель пятого поколения Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57 приступил к очередной фазе лётных испытаний с применением новейших авиационных средств поражения. Эксперты отмечают, что тесты такого рода являются одним из заключительных этапов разработки самолётов. Ожидается, что Су-57 может поступить в войска уже в 2018 году. Об огневой мощи и уникальных характеристиках боевой машины — в материале RT.

Новый этап

Российский истребитель пятого поколения Cу-57 (до августа 2017 года — Т-50, ПАК-ФА) приступил к очередной фазе испытаний. Об этом в интервью журналу «Военно-техническое сотрудничество» сообщил Борис Обносов , генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (ТРВ). По его словам, комплекс вооружения для Су-57, разрабатываемый компанией, в настоящее время проходит лётную проверку.

«Мы перешли к практическим полётам, думаю, что в недалёком будущем увидим и результат», — говорит гендиректор ТРВ.

Разрабатывать Су-57 начали почти 20 лет назад — ещё в 1999 году. Тогда проект получил название Перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК-ФА). Новый самолёт разработки ОКБ им. Сухого должен заменить стоящие на вооружении ВКС России истребители Су-27 и перехватчики МиГ-31. Среди иностранных аналогов российского самолёта пятого поколения — истребитель F-22 Raptor и универсальный ударный самолёт F-35, поступившие на вооружение ВВС США.

Свой первый полёт воздушное судно под заводским индексом Т-50, построенное на авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, совершило в 2010 году. По данным на август прошлого года, было известно об 11 произведённых самолётах. А в декабре прошли испытания предназначенного для Су-57 нового двигателя с увеличенной тягой и топливной эффективностью, известного как «изделие 30». Прежде на Су-57 ставили модернизированную версию двигателя АЛ-31 — её же используют на самолётах Су-35С.

«Т-50, или Су-57, скоро, со следующего года, начнёт поступать в войска, и пилоты будут его осваивать и эксплуатировать», — сообщил тогда Бондарев. Как заявил в августе 2017 года главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев Минобороны получит новую машину уже в 2018 году.

«Самолёт полетел с двигателем второго этапа в декабре 2017-го, доводка двигателя, тем более с новым газогенератором и новой горячей частью, — это очень длительный процесс, — объясняет эксперт. — Поэтому, я думаю, что 12 самолётов будет закуплено, и все они пойдут формально в ВКС, но на деле в ГЛИЦ (929-й Государственный лётно-испытательный центр Министерства обороны имени В. П. Чкалова в г. Ахтубинск Астраханской области. — RT), может быть, в Липецк (Государственный ордена Ленина Краснознамённый центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова — RT), там, где отрабатывают уже не самолёт, а тактику боевого применения».

Истребитель пятого поколения Су-57 © Wikimedia / Rulexip

«Применение АСП — это тоже непростая вещь. Нужно это отработать в разных режимах, разных ситуациях, нанести удары по разным мишеням», — отмечает эксперт. По словам эксперта, Су-57 ещё несколько лет будет находиться на этапе испытаний в структуре ВКС. Кроме тестирования нового двигателя будет отрабатываться и использование новых авиационных средств поражения (АСП).

«Этот истребитель нужен для того, чтобы держать воздух», — резюмировал эксперт. Говоря о целях создания Су-57, Макиенко заявил, что этот истребитель призван «усилить позиции РФ в воздухе».

Ударная сила

Особенность Су-57 — сочетание функций ударного самолёта и истребителя. Это отражено и в системах вооружений. Су-57 может быть оснащён авиационной пушкой 9-А1-4071К, ракетами класса «воздух-воздух» — Р-73/РВВ-МД (малой дальности), К-77-1/РВВ-АЕ/СД (средней дальности), К-37М/РВВ-БД (большой дальности), а также ракетами класса «воздух-поверхность»: Х-38МЭ (малой дальности), Х-58УШКЭ (противорадиолокационной), Х-35УЭ (тактической противокорабельной) и корректируемыми авиационными бомбами КАБ-500С. Максимальная боевая нагрузка самолёта — 10 тонн.

«Если говорить о пушке, то это в принципе известная автоматическая 30-мм пушка КБ Шипунова (ГШ-30-1. — RT), — рассказал RT об особенностях вооружения Су-57 главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский . — Но используются новые боеприпасы, например, с пластиковым ведущим устройством, что повышает их начальную скорость, а ресурс ствола пушки увеличивает в несколько раз».

Авиационная пушка ГШ-30-1 © Wikipedia

Кроме того, по словам Мураховского, предполагается использовать и снаряды с дистанционным подрывом на различных участках траектории их полёта.

Испытания пушки начались в 2016 году в Подмосковье на Государственном казенном научно-испытательном полигоне авиационных систем в Фаустове. Скорострельность изделия, предназначенного для поражения всех современных бронированных целей, достигает 30 выстрелов в минуту.

Что касается управляемых авиационных средств поражения, то они, как отмечает Мураховский, составят основу боекомплекта Су-57.

«Это новое поколение ракет «воздух-воздух» малой, средней и большой дальности и новое поколение высокоточных авиационных средств поражения категории «воздух поверхность». Это и противокорабельные ракеты, и противорадиолокационные», — отмечает эксперт.

Истребитель пятого поколения Су-57 © Wikimedia / Dmitry Zherdin

«Разрабатываются и барражирующие боеприпасы, и целый ряд других изделий», — говорит эксперт. Виктор Мураховский подчёркивает, что корректируемые авиабомбы этого самолёта будут наводиться по лазерному лучу или использовать для самонаведения систему инерциально-спутниковой навигации. По словам эксперта, будут применяться и авиабомбы малого калибра — менее 100 кг, необходимость в появлении которых продемонстрировала операция в Сирии.

Умная мощь

По словам Макиенко, всё, что касается ракет или АСП, — очень закрытая тема. В самом общем виде совершенствование АСП, отмечает эксперт, заключается в усилении помехозащищённости, увеличении дальности, может быть, уменьшении габаритов, «поскольку всё это надо помещать в закрытые отсеки».

«Су-57 как комплекс пятого поколения может обеспечить маршевый сверхзвуковой полёт без форсажа штатного двигателя самолёта, — отмечает Мураховский, — Конфигурация планера Су-57 такова, что он имеет меньшую эффективную поверхность рассеяния (ЭПР), чем самолёты предыдущих поколений». Последнее требование, по словам экспертов, обусловлено необходимостью сделать самолёт малозаметным. Для этого почти все вооружения «спрятаны» внутри борта.

«Также отличительной особеностью Су-57 является использование так называемого цифрового борта», — сказал Мураховский. Показатели заметности самолёта для радаров Су-57 отечественные и зарубежные специалисты оценивают в диапазоне от 0,1 кв.м. до 0,4 кв.м. Для сравнения: ЭПР Су-27 — более 10 кв.м.

На самолёте есть электронный второй пилот — бортовой компьютер, который может взять на себя часть функций по управлению самолётом и ведению боя. Так, боевая радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой позволяет одновременно распознать до 60 целей и навести оружие сразу на 16 мишеней. Комплекс радиоэлектронной борьбы «Гималаи» с функцией «умной обшивки», в свою очередь, создаёт помехи головкам самонаведения ракет противника.

«Узлы агрегата имеют модульную конструкцию, что позволяет реализовать новые режимы управления полётом, функционирования силовой установки, применения вооружения, систем связи», — рассказал военный эксперт. Всё радиоэлектронное оборудование, все системы вооружений, силовая установка Су-57, по словам Мураховского, имеют цифровое управление и «заведены на общую цифровую шину».

«Это снижает время цикла боевого управления в ходе боевых действий и, соответственно, время реакции на появление противника примерно в три-пять раз по сравнению с существующими вариантами», — отмечает эксперт. По словам Мураховского, модульная схема позволяет интегрировать истребители в единую систему управления авиацией и противовоздушной обороной и использовать их в составе так называемых разведывательно-ударных контуров (объединённые под одним руководством средства ведения разведки и поражения).