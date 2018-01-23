Путин внес изменения в армейский Устав

Военные ВС РФ на поздравление командира будут отвечать «Служу России»

Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в уставы Вооруженных сил РФ. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, изменена форма ответа военных на благодарность командира: теперь при поздравлении командира военнослужащий должен отвечать "Служу России".

Документ вносит изменения в устав внутренней службы Вооруженных сил РФ. "Если командир (начальник) в порядке службы поздравляет военнослужащего или благодарит его, то военнослужащий отвечает командиру (начальнику): "Служу России". Если командир (начальник) поздравляет военнослужащих воинской части (подразделения), находящихся в строю, они отвечают протяжным троекратным "Ура", а если командир (начальник) благодарит их, военнослужащие отвечают: "Служим России", — говорится в указе. До этого военнослужащие должны были отвечать командиру "Служу Российской Федерации" и "Служим Российской Федерации" соответственно.

Указ, подписанный 22 января, вступает в силу со дня его подписания.