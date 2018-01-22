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Самолеты США для борьбы с РФ признали непригодными
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Самолеты США для борьбы с Россией признали непригодными 

Lenta.ru 2 часа назад

Более трети парка американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II Warthogs, также известных как Warthogs («Бородавочники»), непригодны для полета из-за износа крыльев. Об этом пишет Popular Mechanics.

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По мнению экспертов, самолеты никогда не поднимутся в воздух, если не будут найдены деньги для ремонта. В то же время поддержка исправного состояния штурмовиков не является приоритетной задачей для Военно-воздушных сил (ВВС) США.

A-10 представляет собой реактивный самолет с двумя двигателями, установленными у хвоста. За свой специфический «уродливый» вид был прозван «Бородавочником» (вид африканских свиней, напоминающих кабанов). Он был создан в 1975 году и был предназначен для борьбы с наземной военной техникой, в том числе, как считают некоторые эксперты, для противодействия советским или русским танковым войскам в случае их вторжения в Европу. Всего было построено 715 единиц этой техники.

Сейчас парк Warthogs, принадлежащий ВВС США, насчитывает 280 самолетов. В 2007 году компания Boeing выиграла контракт стоимостью в два миллиарда долларов на поставку 242 пар крыльев для A-10 на замену износившихся, однако ВВС получила только 171 комплект. При этом эксплуатация «Бородавочников» продолжится, как минимум, до 2022 года, после чего их заменят истребителями-бомбардировщиками Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Однако ВВС не считает обновление крыльев приоритетной задачей, помещая этот проект в категорию «нефинансируемых». Это значит, что военная организация не желает тратить на ремонт свои собственные деньги, предпочитая, чтобы его оплатил Конгресс. В то же время, как пишет Popular Mechanics, велика вероятность, что часть бюджета США, выделяемая на оборону, будет сокращена, что поставит крест на создании новых комплектов крыльев.

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