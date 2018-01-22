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У США закончились деньги на оружие
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У США закончились деньги на оружие 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Reuters

США могут остановить разработки нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider из-за недостатка финансирования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Defense News.

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Руководство американских ВВС считают, что проблемы с финансированием могут начаться в апреле 2018 года и будут связаны с приостановкой работы правительства США.

Стратегический бомбардировщик дальнего радиуса действия B-21 разрабатывается компанией Northrop Grunman по заказу правительства США. ВВС планировали закупить как минимум 100 таких истребителей.

Согласно первоначальным планам разработки предполагалось, что первые B-21 Raider достигнут начальной оперативной готовности к середине 2020-х годов.

20 января правительство США перестало выполнять ряд функций из-за несогласованности в сфере бюджета страны.

 Ещё 3 источника 
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