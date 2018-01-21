«Джавелины не спасут»: Киеву предрекли быстрое поражение в войне с Россией

Если российская армия применит все свои военные возможности, Киеву не помогут ни американские противотанковые комплексы, ни любое другое оружие, завил бывший спикер МИД Украины, ныне политолог Олег Волошин.

Рассуждая о противотанковых ракетных комплексах Javelin, которые Вашингтон планирует поставить ВСУ, бывший дипломат заметил, что современные войны, в первую очередь, ведутся с помощью авиации. Волошин также назвал основой воздушной мощи российской армии самолеты, а также крылатые ракеты.

По его словам, в войне с применением таких средств американские ПТРК будут бесполезны.

"Не спасут от российской стратегической авиации, от крылатых ракет, бомбардировок и так далее. Я уверен, все прекрасно понимают, что войну с Россией с применением всей мощи российской армии мы проиграем в течение недели максимум", — сказал бывший дипломат в эфире телеканала "112 Украина".

Волошин добавил, что конфликт на Донбассе принес колоссальное количество жертв, но современной войной с применением всех средств поражения его назвать нельзя.

Киевские власти постоянно говорят о "российской агрессии". Так, президент Украины Петр Порошенко заявлял об угрозе "полномасштабной войны". При этом Москва отвергает такие заявления, подчеркивая, что Россия не имеет отношения к конфликту в Донбассе и заинтересована в преодолении украинского кризиса.