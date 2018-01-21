Ещё
Киеву предрекли быстрое поражение в войне с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Джавелины не спасут»: Киеву предрекли быстрое поражение в войне с Россией 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Если российская армия применит все свои военные возможности, Киеву не помогут ни американские противотанковые комплексы, ни любое другое оружие, завил бывший спикер МИД Украины, ныне политолог Олег Волошин.

Рассуждая о противотанковых ракетных комплексах Javelin, которые Вашингтон планирует поставить ВСУ, бывший дипломат заметил, что современные войны, в первую очередь, ведутся с помощью авиации. Волошин также назвал основой воздушной мощи российской армии самолеты, а также крылатые ракеты.

По его словам, в войне с применением таких средств американские ПТРК будут бесполезны.

"Не спасут от российской стратегической авиации, от крылатых ракет, бомбардировок и так далее. Я уверен, все прекрасно понимают, что войну с Россией с применением всей мощи российской армии мы проиграем в течение недели максимум", — сказал бывший дипломат в эфире телеканала "112 Украина".

Волошин добавил, что конфликт на Донбассе принес колоссальное количество жертв, но современной войной с применением всех средств поражения его назвать нельзя.

Киевские власти постоянно говорят о "российской агрессии". Так, президент Украины Петр Порошенко заявлял об угрозе "полномасштабной войны". При этом Москва отвергает такие заявления, подчеркивая, что Россия не имеет отношения к конфликту в Донбассе и заинтересована в преодолении украинского кризиса.

РИА Новости: последние новости
СМИ: с территории Сирии выпустили три ракеты по турецкой провинции Килис Минобороны России: развитию кризиса в Африне способствовали провокации США Очевидцы рассказали о бомбардировке Африна турецкой авиацией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о «тайных» встречах Путина и Порошенко
Курды попросили Россию о помощи
Украинские военные обстреляли пассажирский автобус
«Крови было очень много»: подробности трагедии в Бурятии
Новый запрет для курильщиков не возымел эффекта
Видео
01:35
Курды попросили Россию о помощи
Политика
01:14
Врачи опасаются за сердце Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:52
NASA предупредило о приближении опасного астероида
Наука и техника
00:27
Украинские военные обстреляли пассажирский автобус
В мире
02:03
«Крови было очень много»: подробности трагедии в Бурятии
Происшествия Статьи
01:10
Вдова «Иванушки» осталась без наследства
Шоу-бизнес
03:45
Актер рассказал о «выигрыше» Пугачевой 1,6 млн долларов
Шоу-бизнес Рынки
00:39
Посол США почувствовал большую связь с россиянами
Политика
00:54
Нерпы и креветки поддержали ульяновских курсантов
00:31
Посол США окунулся в купель
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение