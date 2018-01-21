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В Беларусь прибыли китайские бронеавтомобили «Дракон»
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В Беларусь прибыли китайские бронеавтомобили «Дракон» 

Российская Газета 7 часов назад

В Минск специальным рейсом из Китая прибыла очередная партия легких бронированных машин CS/VN3 Dajiang — "Дракон". Об этом сообщает телеканал "ВоенТВ" министерства обороны Республики Беларусь.

Отметим, что "Дракон" был принят на вооружение белорусской армии в прошлом году. Пять машин прошли опытную эксплуатацию в батальоне охраны 361‑й базы, приняв в том числе участие в учениях "Запад‑2017".

После опытной эксплуатации в Беларуси броневики были доработаны. Изменения коснулись платформы под вооружение, системы вентиляции воздуха, управления лебедкой и эргономики водительского места. Бронеавтомобили имеют колесную формулу 4х4. В каждом броневике может размещаться до девяти военнослужащих в полной боевой экипировке.

Полностью сварной корпус, выполненный из стальной брони, обеспечивает защиту четвертого класса, способную выдержать огонь из стрелкового оружия и попадание осколков. Масса снаряженного броневика — 8700 килограммов. Мощность дизельного двигателя — 245 лошадиных сил. КПП — механическая, пятиступенчатая. Максимальная скорость, заявленная производителем, 120 километров в час по шоссейным дорогам. Запас хода — порядка 600 километров.

Автомобиль оборудован шинами с системой контроля стабильности давления и способен проехать после пробития колеса не менее 100 километров.

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