Китай упрекнул США в холодной войне

Китай предложил США смириться с его политикой

Министерство национальной обороны Китая заявило, что США должны отказаться от политики холодной войны и взглянуть на китайское военное строительство и инициативы на международной арене «рационально и объективно». Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Подстрекателями милитаризации Южно-Китайского моря являются страны, которые, похоже, не хотят видеть мир в регионе и используют знамя свободы для проведения военной деятельности», — заявил, в частности, официальные представитель министерства Жэнь Гоцян.

Заявление было сделано в ответ на недавно принятую Белым домом стратегию национальной безопасности США. В документе часто упоминаются Россия и Китай, как главные конкуренты Соединенных Штатов. В документе говорится, что «Китай и Россия разрабатывают передовое оружие и расширяют возможности» и таким образом стремятся «сформировать мир, противоречащий американским ценностям и интересам».

По времени сообщение китайского министерства вышло после того, как американский военный корабль зашел в Южно-Китайское море. МИД КНР уже сделал заявление, что Китай примет все меры для защиты своего суверенитета.