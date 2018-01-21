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Китай упрекнул США в холодной войне
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Китай предложил США смириться с его политикой 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: globallookpress.com

Министерство национальной обороны Китая заявило, что США должны отказаться от политики холодной войны и взглянуть на китайское военное строительство и инициативы на международной арене «рационально и объективно». Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Подстрекателями милитаризации Южно-Китайского моря являются страны, которые, похоже, не хотят видеть мир в регионе и используют знамя свободы для проведения военной деятельности», — заявил, в частности, официальные представитель министерства Жэнь Гоцян.

Заявление было сделано в ответ на недавно принятую Белым домом стратегию национальной безопасности США. В документе часто упоминаются Россия и Китай, как главные конкуренты Соединенных Штатов. В документе говорится, что «Китай и Россия разрабатывают передовое оружие и расширяют возможности» и таким образом стремятся «сформировать мир, противоречащий американским ценностям и интересам».

По времени сообщение китайского министерства вышло после того, как американский военный корабль зашел в Южно-Китайское море. МИД КНР уже сделал заявление, что Китай примет все меры для защиты своего суверенитета.

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