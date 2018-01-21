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Спрогнозированы последствия ядерного удара по Гавайям
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СМИ спрогнозировали последствия ядерного удара по Гавайям 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Caleb Jones

Американское издание Defence One проанализировало последствия возможной ядерной атаки на Гавайи. Специалисты использовали специальную программу Nukemap, разработанной в Технологическом институте Стивенса. Ранее власти штата распространили ложное сообщение о ракетной угрозе, что вызвало панику у жителей.

Для анализа издание выбрало заряд мощностью 200 килотонн в тротиловом эквиваленте. Эпицентром взрыва выбрали столицу Гавайев Гонолулу, население которой составляет около 400 тысяч человек.

Согласно расчетам, взрыв на высоте 600 метров над землей моментально убьет 158 тысяч человек, еще 173 тысячи получат ранения. Детонация на расстоянии от поверхности увеличивает разрушительную силу взрывной волны, отмечает издание. Диаметр огненного шара достигнет пяти километров. Взрыв уничтожит почти 150 учебных учреждений и 30 больниц.

Кроме того, урон усугубит рельеф — взрывная волна отразится от гор, которые окружают город. Помимо этого, издание прогнозирует появление "огненного шторма", который возникнет из-за большого количества деревянных построек.

Defence One приводит слова эксперта Джорджтаунского университета Тимоти Джоргенсена, который считает, что власти Гавайев совершили ошибку, призвав в ложном оповещении жителей "немедленно искать укрытие". По мнению Джоргенсена, в сообщении нужно было указать на необходимость запастись водой и продуктами. Эксперт подчеркивает, что радиация не менее опасна, чем сам взрыв, поэтому в случае ядерного удара людям придется провести в убежищах не один день в ожидании снижения радиоактивного фона.

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