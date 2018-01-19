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США отреагировали на «корабль-разведчик РФ» у своих берегов
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Пентагон признает право свободной навигации «корабля-разведчика России» у берегов США 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Franklin Reyes/AP

США признают право свободной навигации в международных водах, заявила глава пресс-службы Северного командования вооруженных сил США (NORTHCOM) и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) майор Мэри Рикс. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так она ответила на сообщения прессы о российском корабле-разведчике, якобы появившемся у берегов США.

«Мы знаем об этом корабле, но мы признаем права всех суверенных стран на свободную навигацию в международных водах и на посещение стран, с которыми у них есть соглашения», — сказала Рикс. По ее словам, США отслеживают все корабли в зоне ответственности NORTHCOM и NORAD. Но она отказалась комментировать, за какими конкретно кораблями осуществляется слежка.

Ранее издание Washington Free Beacon со ссылкой на военные источники сообщило, что российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» прошел вдоль Атлантического побережья США. По мнению источников издания, целью похода было «шпионить за ракетными субмаринами США».

Предыдущий раз «Виктор Леонов» был замечен у Атлантического побережья США в марте 2017 года.

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