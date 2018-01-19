ВМС Канады провели ротацию кораблей в Средиземном море

ВМС Канады провели ротацию своих боевых кораблей в Средиземном море

Фрегат Военно-морских сил (ВМС) Канады St. John’s сменил на боевом дежурстве в Средиземном море фрегат Charlottetown, который последние полгода находился там в составе соединений НАТО. Об этом говорится в сообщении канадского министерства национальной обороны, поступившем 18 января в представительство ТАСС.

"HMCS Charlottetown находился в составе группировки кораблей НАТО с августа 2017 года и за это время побывал в Черном море, Северной Атлантике и Средиземном море", — отметили в ведомстве. Министерство обороны добавило, что корабль в сентябре 2017 года также принимал участие в международных учениях в Балтийском море. За время боевого дежурства HMCS Charlottetown заходил в 11 портов семи государств: каких именно, не уточняется.

Численность личного состава канадских фрегатов достигает 250 человек. На этих кораблях базируются палубные вертолеты CH-124 Sea King. Как ранее заявил министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан, присутствие кораблей ВМС страны в европейских водах "демонстрирует приверженность Канады укреплению ее связей с союзниками по НАТО в деле коллективной обороны в Европе и на Средиземном море".

Канада стала активно направлять своих военных в Европу после начала кризиса на Украине в 2014 году. В частности, канадские истребители СF-18 были размещены на нескольких базах НАТО в Восточной Европе, военные инструкторы из Канады в настоящее время обучают украинских солдат, а в Латвии находится батальон НАТО под управлением канадских военных.