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Сирия приготовилась сбивать турецкие истребители
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Сирия приготовилась сбивать турецкие истребители 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Reuters

Сирийские вооруженные силы будут сбивать турецкие истребители, которые воюют над территорией Сирии. Об этом сообщил замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад, передает Associated Press.

С таким заявлением дипломат выступил на фоне планов Анкары начать в ближайшее время военные действия против курдов на севере Сирии, около границы с Турцией.

Микдад пояснил, что сирийские власти будут расценивать любое нападение турецких военных на курдские формирования «как акт агрессии» и нарушение международного права.

17 января вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в сирийском городе Африн против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Турция ранее привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности.

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