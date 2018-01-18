В РФ заявили о новых угрозах нацбезопасности

Россия меняет основы пограничной политики

ФСБ опубликовала проект президентского указа «Основы государственной пограничной политики России», который придет на замену документу, датированному 1996 годом. Об этом пишет «Коммерсант».

Поводом для изменений «Основ…» стало «появление новых угроз национальной безопасности РФ» и «возросшие возможности государства по их нейтрализации», сообщается в пояснительной записке к документу на портале правовой информации.

В новой редакции документа составлен перечень национальных интересов РФ в приграничном пространстве, среди них выявление и нейтрализация угроз суверенитету территориальной целостности РФ, предотвращение возникновения вооруженных конфликтов и пограничных инцидентов на государственной границе РФ, обеспечение комфортных условий для пересечения госграницы.

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В документе описывается также перечь угроз национальным интересам и безопасности РФ и факторы, приводящие к их появлению. В числе таких угроз: территориальные притязания и попытки проникновения в Россию членов международных террористических и экстремистских организаций.

В новом законопроекте отсутствует пункт о совпадении новых границ РФ с прежними границами административно-территориального деления СССР.