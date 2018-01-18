Российские корабли нервируют НАТО

В НАТО заявили о «неслыханном» соперничестве с Россией на море

Россия готовится к активному соперничеству на море, заявил командующий ВМС НАТО британский вице-адмирал Клайв Джонстон, выступая в Атлантическом совете.

«Мы сейчас переживаем период такого соперничества на море, какого не наблюдали ранее. Россия готовится к интенсивным вызовам, Китай делает то же самое. Это лишь подчеркивает важность сохранения военно-морской мощи в стратегии НАТО», — цитирует Джонстона ТАСС.

По словам вице-адмирала, Россия «прекрасно использует появляющиеся возможности»; в качестве примера он назвал Сирию. «В сфере разведки русские действуют более целенаправленно, агрессивно, открыто и ближе к нашему дому, чем когда-либо ранее, и нас это немного нервирует, — продолжил Джонстон. — Нам нужно приспособиться к тому, как Россия расставляет на шахматной доске свои фигуры — разведывательные и боевые корабли, подлодки».

Натовский военачальник призвал более сдержанно реагировать на российские военные учения, которые пресса любит называть «репетицией вторжений». В то же время он признал, что ситуация в Балтийском и Черном морях вызывает в НАТО беспокойство.

Если что-то случится на Балтике, «мы столкнемся с реальной проблемой: невозможно будет войти в это море и невозможно выйти», — предупредил Джонстон.

В Черном море НАТО наращивает военные возможности, увеличив за последние 18 месяцев свое присутствие в три раза. «Мы начинаем лучше понимать ситуацию там», — полагает вице-адмирал.