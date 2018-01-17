В США назвали старьем секретное оружие России

Концепция разрабатываемого в России подводного плавательного аппарата «Статус-6» с ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн — реликт советской эпохи. Об этом The National Interest сказал старший научный сотрудник американского Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия Николай Соков.

«Эта концепция очень старая, берет свое начало с дней, когда межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок были немногочисленны, ненадежны и уязвимы, — сказал он. — В наши дни трудно увидеть большую ценность в 100-мегатонном медленном транспортном средстве».

Случайный показ слайда со «Статус-6» российским телевидением в ноябре 2015 года Соков первоначально счел «мистификацией, предназначенной для отвлечения американской разведки». Однако он признал, что Россия активно работает над субмаринами, которые переносят малые подлодки, предназначенные для спуска на значительные глубины.

«Я просто не вижу большой ценности в их оснащении 100-мегатонными боеголовками», — отметил Соков.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра стратегических и бюджетных оценок, бывший офицер американских ВМС Брайан Кларк назвал «Статус-6» серьезной угрозой, которая может обойти системы ПРО США. Кларк также отметил непрактичность разрабатываемого Россией оружия, поскольку остановить его можно только физическим воздействием.

Директор восточноазиатских программ Центра Джеймса Мартина Джеффри Льюис предположил, что «Статус-6» предназначен для поражения кораблей и удерживания прибрежных городов.

The Huffington Post в январе опубликовал проект ядерной стратегии США, в которой Пентагон впервые признал разработку Россией аппарата «Статус-6».

Согласно данным американской разведки, представленным The Washington Free Beacon, данное оружие протестировали 27 ноября 2016 года с подводной лодки «Саров». «Статус-6» имеет дальность действия 10 000 километров, максимальную скорость — выше 56 узлов, глубину погружения — до километра. Оружию приписывается два главных поражающих фактора: создание цунами и радиологическое загрязнение.

В ноябре 2015 года на совещании у президента России Владимира Путина демонстрировалась презентация, посвященная «Статусу-6», слайды попали в сюжеты нескольких российских телеканалов.

Из них следовало, что система — это оружие массового поражения, предназначенное в том числе для атак на объекты экономики противника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после утечки пообещал принять «превентивные меры, чтобы этого больше не повторялось».

В 1940-1950 годах в СССР разрабатывался проект торпеды Т-15 с большим ядерным боезарядом. Идея принадлежала академику Андрею Сахарову.