Появилось видео посадки истребителей на шоссе

Тяжелые истребители Су-30М2 и истребитель-бомбардировщик Су-34 в ходе летных учений впервые отработали посадку на автомобильную трассу, сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Видеозапись маневров доступна на сайте ведомства.

Летчики трижды посадили самолеты на автомобильное полотно шириной 18 метров. Из-за сложных метеоусловий посадка выполнялась конвейерным способом без полной остановки.

Экипажи проезжали по шоссе несколько десятков метров и снова взмывали в небо.

>> Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео

Как отмечается в сообщении, также во время тренировочных полетов экипажи истребителей Су-30М2 и Су-34 провели воздушный бой с условным противником, выполнив фигуры сложного пилотажа.