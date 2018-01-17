Ещё
Появилось видео посадки истребителей на шоссе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилось видео посадки истребителей на шоссе 

Рамблер 11 часов назад

Тяжелые истребители Су-30М2 и истребитель-бомбардировщик Су-34 в ходе летных учений впервые отработали посадку на автомобильную трассу, сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Видеозапись маневров доступна на сайте ведомства.

Летчики трижды посадили самолеты на автомобильное полотно шириной 18 метров. Из-за сложных метеоусловий посадка выполнялась конвейерным способом без полной остановки.

Экипажи проезжали по шоссе несколько десятков метров и снова взмывали в небо.

>> Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео

Как отмечается в сообщении, также во время тренировочных полетов экипажи истребителей Су-30М2 и Су-34 провели воздушный бой с условным противником, выполнив фигуры сложного пилотажа.

 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с обвинениями в адрес России
Пентагон сообщил о тяжелых боях с ИГ в долине Евфрата
Российские корабли нервируют НАТО
Актриса умерла после гибели семьи
Джигарханяна увезли в больницу
Видео
00:00
В Германии создали летающую ванну
Наука и техника
01:04
Дипломаты из США пожаловались на погоду в Москве
Общество Погода
00:33
На журналистку «Эха Москвы» напал шизофреник
Происшествия
01:15
Белорусов посадили за стриптиз и убийство у Освенцима
Происшествия
01:15
Упорный песец победил рыбака измором
В мире
00:37
Песков рассказал о здоровье Путина
Политика
00:51
Избивший пациентку врач объяснил свой поступок
Происшествия
01:07
Порошенко рассказал, кто будет платить за Javelin
В мире Армия
В Мексике SSJ-100 разобрали на запчасти
Компании
01:06
Пентагон нашел ответ на кибератаки
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение