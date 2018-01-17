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Стали известны сроки запуска ракет «Протон»
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Стали известны планируемые сроки запуска ракет «Протон» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Kirill Kudryavtsev

До пяти ракет "Протон" планируют запустить в 2018 году, сообщил гендиректор предприятия-производителя ракет Центра Хруничева Алексей Варочко.

"Четыре-пять", — сказал он в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос, сколько пусков "Протонов" планируется в 2018 году.

Весной на орбиту будет выведен спутник связи "Благовест" в интересах Минобороны, летом планируется парный пуск коммерческой нагрузки — спутников Eutelsat 5 West B и MEV-1. Осенью планируется запуск российского метеоспутника "Электро-Л" (два спутника этой группировки уже находятся на орбитах).

Варочко не исключил, что в конце года может быть запущен еще один аппарат по заказу Минобороны.

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