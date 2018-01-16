Генерал США опасается модернизации ВС России

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд не видит ни одной составляющей Вооруженных сил России, которая не была бы модернизирована за последние 10 лет. Соответствующее заявление он сделал в понедельник в беседе с журналистами в Брюсселе, передает ТАСС.
«Когда мы думаем о России, то мы думаем об их действиях за последние несколько лет, а потом мы смотрим на капиталовложения, которые за последние 10 лет сделали россияне. Нет ни одной составляющей российских вооруженных сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие», — отметил военачальник, слова которого приводит Пентагон.
«Я бы сказал, что никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся. Если вы в этом деле беззаботны, то вы отстали от времени», — добавил генерал.