Япония готовит эвакуацию граждан из-за КНДР

Япония готовит эвакуацию граждан в случае атаки со стороны КНДР, пишут СМИ

Японское правительство приступило к рассмотрению плана эвакуации своих и американских граждан из Южной Кореи по морю на остров Цусима в случае "непредвиденной ситуации" на Корейском полуострове. Об этом со ссылкой на многочисленные правительственные источники сообщила газета "Иомиури".

План разрабатывается на случай, если аэропорт в Сеуле будет заблокирован или не сможет функционировать в условиях чрезвычайной ситуации, под которой понимается нанесения удара со стороны КНДР. В этом случае находящиеся на территории Южной Кореи граждане Японии и США могут быть эвакуированы в порт Пусан, а оттуда на кораблях сил самообороны доставлены до японского острова Цусима. В дальнейшем они будут переброшены на остров Кюсю.

Правительство Южной Кореи, где память о событиях Второй мировой войны еще свежа, запрещает японским военным кораблям входить в свои порты. Для этого рассматривается вариант швартовки японского военного корабля рядом с судном США, которые как общие союзники Японии и Южной Кореи могли бы стать своеобразным посредником при эвакуации.

Как утверждает издание, план вступил в стадию конкретной разработки: на Цусиму уже была направлена делегация правительственных чиновников, которые осмотрели возможности острова по приему беженцев. В частности, были осмотрены гостиницы, а также оценены запасы воды и продовольствия.