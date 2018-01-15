В Минобороны прокомментировали инцидент с Ту-160

В Минобороны высказались о ситуации с Ту-160

Министерство обороны РФ рассказало о полете двух стратегических ракетоносцев Ту-160 вблизи границ стран НАТО.

Как передает РИА Новости, ракетоносцы в сопровождении истребителей МиГ-31 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств. Полет продолжался 13 часов.

На отдельных участках российские самолеты сопровождали британские Eurofighter Typhoon и бельгийские F-16.

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В Министерствах обороны европейских государств подтвердили, что российские ракетоносцы не нарушали границ, а сопровождение понадобилось из-за того, что экипажи Ту-160 не отвечали на запросы с земли.