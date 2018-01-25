«Бойкот»: сирийская оппозиция не едет в Сочи

Сирийская оппозиция заявила о бойкоте конгресса нацдиалога в Сочи

Сирийская оппозиция приняла решение о бойкоте конгресса национального диалога Сирии в Сочи, запланированного на 29-30 января.

"Переговорный комитет революционных и оппозиционных сил Сирии ( СКП ) заявляет о бойкоте конгресса в Сочи, созванного Россией 29-30 января", — говорится в Twitter ВКП (Высшего комитета по переговорам).

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован в Сочи 30 января. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН , а также ряда региональных и международных партнеров.