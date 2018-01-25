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«Бойкот»: сирийская оппозиция не едет в Сочи
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Сирийская оппозиция заявила о бойкоте конгресса нацдиалога в Сочи 

РИА Новости 25 января 2018
Фото: РИА Новости
Сирийская оппозиция приняла решение о бойкоте конгресса национального диалога Сирии в Сочи, запланированного на 29-30 января.
"Переговорный комитет революционных и оппозиционных сил Сирии (СКП) заявляет о бойкоте конгресса в Сочи, созванного Россией 29-30 января", — говорится в Twitter ВКП (Высшего комитета по переговорам).
Конгресс нацдиалога Сирии запланирован в Сочи 30 января. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней.
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