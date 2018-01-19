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США пересмотрели планы создания пограничных сил в Сирии
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WSJ: США пересмотрели планы создания пограничных сил в Сирии из-за Турции 

BFM.RU 36 минут назад
Фото: EPA

Вашингтон решил скорректировать планы создания на границе Сирии и Турции 30-тысячных сил безопасности из-за протестов со стороны Анкары, передает ТАСС. Об этом сообщается в статье, опубликованной в четверг в электронной версии американской газеты The Wall Street Journal.

«Военные США быстро сворачивают планы формирования приграничных сил численностью 30 тыс. человек в Сирии после того, как данное предложение вызвало дипломатический конфликт с Турцией, — подчеркивается в материале. — Ранее было объявлено, что эта идея является основой новой стратегии администрации Трампа в Сирии, но в четверг официальные лица США заявили, что план был неверно подан и не будет реализован так, как ранее намеревались военные. Стремительный разворот свидетельствует о том, что в администрации Трампа имеются разногласия относительно того, какую стратегию проводить в Сирии в свете того, что борьба против «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ) завершается».

Газета приводит слова чиновника, который отметил, что США крайне неудачно объявили о данной инициативе. «Это было сделано плохо», — сказал он. Как говорится в статье, США намерены продолжать обучение уже имеющихся в районе границы сил сирийской оппозиции.

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