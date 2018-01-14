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Израиль нанес авиаудар в секторе Газа
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Армия Израиля атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Thomas Coex

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, целями атаки стали элементы «террористической инфраструктуры» в районе границы сектора Газа и Египта.

В заявлении израильской армии подчеркивается, что «террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все происходящее в секторе Газа».

Последний раз Израиль наносил удары по сектору Газа четвертого января в ответ на совершенные ранее три запуска ракет по территории еврейского государства. В целом за декабрь по израильской территории было выпущено порядка 40 ракет. Информация о погибших не поступала.

В ответ Израиль поразил более 40 военных постов и объектов ХАМАС в секторе Газа. Погибли как минимум два палестинца, еще около 30 пострадали.

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