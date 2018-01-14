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Названа причина ложной тревоги на Гавайях
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Ложная ракетная тревога на Гавайях: начато расследование, Трамп в курсе 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters

Федеральная комиссия по коммуникациям США сообщила, что власти страны начали расследование по факту ложного предупреждения о ракетной угрозе на Гавайях.

Ранее на телевидении и радио штата было распространено сообщение, что на Гавайи летит баллистическая ракета. Людей призывали как можно быстрее найти убежище и заверяли, что это не учебная тревога. Оповещение было отправлено и на мобильные телефоны островитян, передает ТАСС.

Позже Тихоокеанское командование ВС США объявило, что это сообщение было отправлено по ошибке одного из сотрудников службы чрезвычайных ситуаций во время передачи смены. "Сотрудник нажал не на ту кнопку", — говорил позже губернатор штата Гавайи Дэвид Иге.

Тем временем, заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс сообщила, что президента США Дональда Трампа проинформировали об "учениях штата по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям".

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