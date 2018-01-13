США создадут «дополнения» для ядерного сдерживания РФ

HuffPost: США планируют увеличить ядерный арсенал, чтобы «сдержать» Россию

Вашингтон намерен увеличить количество ядерных боеприпасов, пишет The Huffington Post со ссылкой на черновик правительственного документа. По словам издания, американские власти объясняют этот шаг желанием «сдержать» Россию и другие страны, поведение которых становится «всё более агрессивным».

В первый год своего президентства Барак Обама пообещал, что Америка будет «стремиться к созданию мира без ядерного оружия». Принятое решение разительно отличалось от курса администрации Джорджа Буша — младшего. Более того, это был первый случай, когда Соединённые Штаты объявили всеобщий отказ от ядерного оружия своей приоритетной задачей, пишет The Huffington Post.

Спустя восемь лет пришёл черёд администрации Дональда Трампа формировать свою политику по этому вопросу. И судя по черновому варианту «Обзора и состава ядерного оружия» (NPR) на 2018 год, который оказался в распоряжении издания, Министерство обороны нового президента решило пойти другим путём: «строить новые ядерные бомбы без веских оснований».

Ранее в СМИ появлялась информация, что на одном из заседаний с главами силовых ведомств американский лидер говорил о необходимости «почти десятикратно» увеличить ядерный арсенал США. Хотя обзор не содержит столь радикальных предложений, он призывает к разработке новых ядерных зарядов малой мощности.

Но это официальное определение не должно вводить в заблуждение. Малая мощность снарядов совсем не означает их слабость. Ведь бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, по сути, были маломощными, подчёркивает издание.

В черновике обзора делается упор, что маломощные снаряды представляют собой «дополнения», которые «укрепят ядерное сдерживание». В документе утверждается, что Москва грозит использовать подобное оружие, поэтому США необходимо ответить и «сдержать» Россию соответствующим образом.

В то же время, по словам The Huffington Post, составители обзора забывают указать, что в распоряжении США уже находятся 1000 подобных боеголовок малой мощности. Впрочем, не учитывают они и того, что с увеличением ядерного оружия в мире растёт и вероятность его применения.

Между тем в докумненте нет даже попытки убедить кого-либо в необходимости создания этих маломощных снарядов. Его авторы с первых страниц делают ставку на нагнетание страха, отмечает издание.

В обзоре утверждается, что в то время, как США продолжают сокращать число ядерных ракет, другие страны, включая Россию и Китай, «двигаются в противоположном направлении». Они якобы не только увеличивают свои арсеналы, но и «ведут себя всё более агрессивно, в том числе в космическом и цифровом пространстве».

«Сегодня существует беспрецедентное многообразие и смесь угроз, включая крупную обычную, химическую, биологическую, ядерную, космическую и кибернетическую угрозы, и жестоких негосударственных организаций. Подобное развитие событий привело к росту неуверенности и риска», — рассуждают авторы доклада.

При этом они никак не объясняют, каким образом получение этих новых ядерных возможностей поможет США изменить ситуацию с безопасностью в мире. Единственное, что становится совершенно ясно после прочтения обзора, — Белый дом хочет произвести

значительное число новых ядерных ракет, обращает внимание The Huffington Post.

По его словам, существуют и другие заметные расхождения нового обзора с аналогичным документом 2010 года. Роль дипломатии в ядерных отношениях практически полностью сводится к нулю.

Ещё большее недоумение вызывает то, что в документе отсутствуют какие-либо отсылки к договору ООН о нераспространении ядерного оружия, в число подписантов которого входят США. Другие страны, которые поддержали это соглашение, могут отказаться от сотрудничества с Вашингтоном по этому вопросу, заключает The Huffington Post.