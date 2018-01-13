Boeing представил гиперзвуковой боевой самолет

Boeing представил концепт гиперзвукового боевого самолета

В годы холодной войны скорость была едва ли не важнейшим показателем для военных летательных аппаратов. Так, характеристики разведчика Lockheed SR-71 Blackbird (максимальная скорость 3540 км/ч) делали его практически неуязвимым долгое время. Сейчас в силу стремительного развития ракетного вооружения вектор сместился в сторону малозаметности, обеспечивающей хорошие показатели выживаемости в реальном бою. Однако гиперзвук способен подарить летательным аппаратам будущего новую надежду на «спасение». Кроме того, гиперзвуковой самолет быстрее других доберется к цели.

Обо всем этом знают в американских корпорациях Boeing и Lockheed Martin. И сейчас первая явила миру важные детали, касающиеся внешнего облика перспективного ударного и разведывательного БПЛА. «Сын Blackbird-а» (как самолет уже успели окрестить) был представлен во время конференции American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) SciTech 2018. Заявляется, что он может летать на скорости приблизительно 6,2 тыс. км/ч. Разработка БПЛА может быть начата в случае получения финансирования от американского Минобороны.

Представленная модель демонстрирует летальный аппарат, выполненный по аэродинамической схеме «бесхвостка». Его кили немного отклонены в стороны, подобно тому, как мы это видим на примерах современных малозаметных истребителей пятого поколения. Очевидно, новое творение Boeing задумывается как летательный аппарат, на котором найдет широкое применение технология стелс. Это сделает его еще более живучим.

Перспективный ударный и разведывательный БПЛА имеет два двигателя неизвестного типа. На сегодняшний день обладающих необходимыми характеристиками двигателей нет.

В США на протяжении десятилетий живет «городская легенда» про таинственный гиперзвуковой самолет «Аврора», существование которого правительство отрицает. При этом концепт Boeing обладает концептуальным сходством с загадочным летательным аппаратом.

Напомним, сейчас конкурент Boeing — компания Lockheed Martin — работает над перспективным гиперзвуковым самолетом SR-72, который также называют «потомком SR-71 Blackbird». Ранее уже были представлены изображения этого летательного аппарата, вызвавшие широкий общественный резонанс.

Комментарий NS: Очевидно, высочайшая техническая сложность таких аппаратов не позволит им появиться на вооружении США ранее 2030 года. Так что подобного рода проекты можно считать «инвестициями в будущее».