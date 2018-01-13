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Экс-главком ВМС Украины признал успехи России в Крыму
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Экс-главком ВМС Украины признал успехи российской армии в Крыму 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости

Россия, в отличие от Украины, очень эффективно использовала свои возможности в военной сфере за последние три с половиной года — в Крыму обновлена военно-техническая база и создана межвидовая группировка войск в противовес странам НАТО в Восточной Европе. Такое мнение высказал в эфире телеканала "112 Украина" бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.

"Российская Федерация эти три с половиной года использовала, в отличие от Украины, очень мощно. Фактически с 14-го по 17-й год Черноморский флот Российской Федерации пополнился носителями управляемого оружия — это современные подводные лодки, надводные корабли, катера, береговые ракетные ударные комплексы", — подчеркнул Гайдук.

Экс-главком также отметил, что с 2014 по 2017 годы в Крыму появился личный состав, имевший опыт применения ракетного оружия в рамках конфликта в Сирии. Россия, по словам Гайдука использовала этот период "для создания межвидовой группировки" и "защиты своих национальных интересов в черноморском регионе".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в России готовы пригласить украинских специалистов.

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