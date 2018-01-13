«Повестки уже не те». Как будут забирать в армию

Заказное для призывника: в армию будут забирать без повестки?

В Думе предложили сделать личное вручение повестки в военкомат необязательным. Расписаться за призывника могут родственники или даже представители. Правозащитники назвали такое предложение законотворцев странным

Повестки уже не те. Первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов предложил сделать личное вручение повестки в военкомат необязательным. В законопроекте сказано, что за призывника расписаться о получении смогут его родственники или даже представители.

Кроме того, закон вводит новый способ вручения повесток — отправку по почте заказным письмом. Причем отправить документ можно будет не только по месту жительства, но и сразу в отдел кадров по месту работы. Член президентского Совета по правам человека СПЧ Сергей Кривенко считает законопроект странным, если учесть курс президента на контрактную службу.

Сергей Кривенко, член президентского Совета по правам человека СПЧ:

«С одной стороны армия переходит на контракт. То есть роль военнослужащих по призыву сокращается и количество. В этом году на 50 тысяч меньше. Проблем с количеством военнослужащих по призыву нет. План 100% выполняется. Другое дело, что существует проблема с вручением повесток. Стоит ли делать так, как предлагается? Я думаю, что нет. Это путь к старой системе, ведущей в никуда — обязывать молодых людей являться, в том числе, после повестки и без повестки. Я думаю, конечно, эту проблему с тем, что сотрудники военкомата не могут донести до молодых людей повестки, решать, конечно, другим образом».

Схожий законопроект уже пытались принять в марте 2017 года, когда группу сенаторов возглавлял председатель комитета Совфеда по обороне Виктор Озеров. В той версии документа были свои особенности. Например, предлагалось считать врученной повестку, отправленную по электронной почте за электронной подписью военного комиссара. Текущий вариант документа председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элла Полякова считает незаконным.

Элла Полякова, председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга:

«Все говорит о прежнем отношении к призывникам, что у нас к этой группе молодых людей действует презумпция виновности. За то, что они призывники, законы им не писаны. Вся борьба нас, правозащитников, собственно, заключается в том, что, с одной стороны, граждане узнают свои права и заявляют законные права, а должностные лица грубо нарушают прописанные законные и вмененные им обязанности. Чтобы узаконить эту практику своего личного беззакония, собственно, это предложение вводится».

Вместе с тем, в законе прописаны поправки, которые можно назвать смягчающими. Например, норма, по которой полиция должна обеспечить явку призывников на призывные пункты сбора, исключается как неконституционная.