«Терабайт смерти» может парализовать военное командование США

«Терабайт смерти» может обернуться параличом связи для военного командования США

Терабайтные атаки на военную инфраструктуру могут представлять серьезную опасность в том случае, если затрагиваются командно-управленческие сети и функции, и тем самым подрывается процесс управления вооруженными силами, отмечает ведущий аналитик «Регионального общественного центра интернет-технологий» Урван Парфентьев.

Атака "терабайта смерти" на Пентагон

В Пентагоне заявили о росте числа и масштабов кибератак, совершаемых на военное ведомство США. Как заявил глава Управления оборонных информационных систем Пентагона генерал-лейтенант Алан Линн, в 2015 году атаки в 1 гигабайт считались «серьезным делом», но сейчас они увеличились до 600 гигабайт, и в ближайшем будущем его ведомство готовится встретиться с «терабайтом смерти». Линн выразил обеспокоенность мощью совершаемых кибератак, но в то же время назвал Пентагон готовым к ним.

«На самом деле какие-то значимые объекты инфраструктуры всегда являются целью атак. В некоторых случаях киберпреступник таким образом самореализуется или занимается пиаром внутри узкоспециализированных сообществ, но зачастую мы имеем дело с использованием кибероружия, которую пробуют применять в учебно-боевых условиях на реальном противнике. Атака на Пентагон в данном случае представляет собой проработку возможности вывода из строя основного управляющего центра, ответственного за координацию вооруженных сил США», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» эксперт.

Генерал Линн добавляет, что говоря о кибератаках, он имеет в виду не только атаки на точки доступа в интернет, но также и другие «уникальные и разнообразные способы нападения, о которых раньше в Пентагоне никто не слышал и даже не догадывался». Удар «терабайта смерти» в Минобороны США считают лишь вопросом времени.

Угроза потери управления

В случае с атакой «терабайта смерти» стоит для начала понять, о какого рода нападении идет речь. Как обращает внимание Парфентьев, объем принципиален в DDOS-атаках, когда атакуемый сервер просто-напросто перегружается, но возможность перегрузки определяется исключительно его техническими возможностями.

«Понятно, что с учетом прогресса компьютерных технологий эти возможности растут, но и хакеры не сидят на месте, постоянно увеличивая свои мощности и совершенствуя используемые вредоносные программно-технические продукты. В большинстве случаев атака осуществляется именно из сетей общего пользования, так как в замкнутой сети сторонним субъектам проникнуть внутрь невозможно. «Терабайт смерти» имеет аналогичную внешнюю природу.

До тех пор пока кибератака не затрагивает командно-управленческие сети и функции, ее последствия не настолько серьезны. Но если события разворачиваются по иному сценарию, и атака каким-то образом нарушает командно-управленческий процесс, то легко может наступить паралич связи. В этом случае управляющий центр теряет возможность вовремя передавать сигналы, оперативно получать информацию и осуществлять контроль над вооруженными силами», — резюмирует наш собеседник.

Напомним, что ранее изданию The Washington Post стало известно об одобрении президента Обамы на размещение кибероружия в системах российской инфраструктуры. Такую закладку эксперты назвали «цифровым эквивалентом бомбы», которую можно использовать в случае серьезного обострения отношений.