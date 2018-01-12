США открестились от доклада о гибели подлодки «Сан-Хуан»

Разведка ВМС США открестилась от доклада о гибели аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

Представитель Управления разведки ВМС США заявил, что ведомство не имеет отношения к докладу о гибели аргентинской подводной лодки — документ написан бывшим аналитиком данной службы, уволившимся несколько лет назад.

Управление разведки ВМС США не имеет отношения к докладу о гибели аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан», так как он написан бывшим аналитиком данной службы, покинувшим управление еще несколько лет назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.

«Автор этого доклада покинул управление еще несколько лет назад», — отметил представитель американской службы.

По его словам, ВМС США никакого отношения не имеет к данной публикации, а изложенные выводы принадлежат исключительно самому бывшему аналитику.

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на управление военно-морской разведки Соединенных Штатов (ONI), что аргентинская субмарина «Сан-Хуан», пропавшая около двух месяцев назад, в результате взрыва была полностью разрушена в течение 40 миллисекунд. Автором данного исследования является Брюс Рул. Согласно его версии, моряки на подлодке погибли мгновенно.

Напомним, подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Представители ВМС Соединенных Штатов заявляли о взрыве, связанным с исчезновением субмарины.