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Новейший боевой корабль ВМС США вмерз в лед
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Новейший боевой корабль ВМС США вмерз в лед в порту Канады 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: USS Little Rock - LCS 9/ Facebook

Инцидент не лучшим образом сказался на репутации ВМС США, поскольку подрывает эффективность и оправданность десятилетних глобальных разработок.

Новейшее прибрежное боевое судно ВМС США, которой с большой помпой представили в декабре прошло года, должно было завершить свое путешествие во Флориде, однако вместо этого застряло в порту Канады. Как заявил капитан-лейтенант военно-морских сил США Кортни Хиллсон отплыв боевого судна задержали ледяные условия. Проще говоря, он вмерзло в лед. Об этом свидетельствуют фото, выложенные на официальной странице корабля в Facebook.

Из заявления военно-морских сил США следует, что отправление судна из Буффало отложили на конец декабря минувшего года. После отплытия, корабль прибыл в порт Монреаля в Канаде, где и остался прикованным и недееспособным.

При этом американские военные не прекращали регулярно технически обслуживать судно и в конечном итоге завершили ремонт троса рулевого управления. Однако в военном ведомстве не дали боевому судну добро на продолжение миссии.

Хиллсон добавил, что судно сможет достичь точки своего назначения только в одном случае — если в порт Монреаля прибудут буксировочные суда, которые помогут застрявшему кораблю ВМС США выбраться из ледяной ловушки.

Инцидент не лучшим образом сказался на репутации военно-морского флота Соединенных Штатов, поскольку подрывает эффективность и оправданность десятилетних глобальных разработок.

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